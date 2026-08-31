Irán lanza decenas de drones contra bases de EE. UU. en Jordania y Emiratos Árabes Unidos

El Ejército iraní informó, según medios oficiales, que lanzó decenas de drones contra activos militares estadounidenses en la base aérea de Al Minhad, al sur de Dubái, así como contra helipuertos y otras posiciones, como parte de una operación de represalia por el ataque estadounidense del domingo contra posiciones iraníes en la isla de Larak, situada en el estratégico estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa emiratí negó que esa instalación hubiera sido alcanzada por misiles y calificó de falsas las informaciones difundidas al respecto, aunque Abu Dabi sí confirmó que sus fuerzas interceptaron un dron procedente de Irán sobre aguas territoriales y aseguró que sus sistemas de defensa mantienen vigilancia permanente del espacio aéreo.

Por su parte, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) afirmó haber atacado con misiles y drones instalaciones en las bases Rey Hussein y Al-Azraq, en Jordania, donde, según Teherán, operan fuerzas estadounidenses, y aseguró haber alcanzado infraestructura técnica, hangares y áreas de mantenimiento, aunque hasta el momento no existe confirmación independiente de los daños reivindicados.

Durante la madrugada, las Fuerzas Armadas jordanas informaron que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron ocho misiles que penetraron en el espacio aéreo del reino, y aunque el comunicado oficial no precisó el origen ni los objetivos de los proyectiles, señaló que fueron neutralizados antes de representar una amenaza para la población o las propiedades.

Teherán afirmó que las acciones constituyeron una respuesta al ataque estadounidense del domingo contra posiciones iraníes en la isla de Larak, mientras que Washington indicó que la operación tuvo como blanco dos lanzadores vinculados, según su versión, con preparativos para colocar minas marítimas en esa estratégica vía de navegación; Irán denunció el ataque como una violación de su soberanía y comunicó la existencia de muertos y heridos entre militares y civiles.

El nuevo intercambio de ataques constituye la primera escalada significativa entre Estados Unidos e Irán en más de un mes y vuelve a elevar las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, ruta clave para el transporte internacional de petróleo, en un contexto de creciente confrontación en la región.