Intercambio Esteban Lazo con presidentes de las Asambleas Municipales del Poder Popular

El miembro del Buró Político del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, intercambió este sábado, mediante videoconferencia, con presidentes de las Asambleas Municipales del Poder Popular.

En la jornada, Lazo Hernández reflexionó sobre el papel de estos órganos municipales del Poder Popular atendiendo a la actual situación del país frente al bloqueo económico, comercial, financiero y energético, y frente a la escalada agresiva del Gobierno de Estados Unidos contra nuestro país.

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