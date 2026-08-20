Homenajean a Fidel por su centenario en Granada

Esta jornada Saint George’s, capital de Granada, acogió un homenaje por el centenario de Fidel Castro Ruz. Durante el evento los asistentes resaltaron la trascendencia del comandante en jefe, más allá de las fronteras cubanas.

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