Holguín y Mayabeque refuerzan preparación ante desastres con Meteoro 2026

Este fin de semana tuvo lugar en todo el país el Ejercicio Popular Meteoro 2026, iniciativa que tiene como propósito principal preparar a la población y a las autoridades para mitigar las consecuencias de fenómenos de origen natural, especialmente ante la cercanía de la temporada ciclónica.

En el contexto del ejercicio, se desarrollaron acciones prácticas y simulacros de respuesta ante desastres, así como labores de higienización y recogida de desechos sólidos en comunidades, centros de trabajo y espacios públicos.

Resumimos las experiencias de las provincias de Holguín y Mayabeque, a través del informe de nuestros corresponsales en ambos territorios.

Foto: Tomada del periódico Trabajadores

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