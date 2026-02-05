Gobierno cubano dispuesto al diálogo con EE.UU. sin condicionamientos ni injerencia

En una comparecencia transmitida en cadena nacional de radio y televisión, así como por el canal de YouTube de la Presidencia, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reiteró este jueves que Cuba es un país de paz y confirmó el trabajo gubernamental en las proyecciones y estrategias para enfrentar la compleja situación actual.

Durante más de una hora de intercambio con medios nacionales y extranjeros, el mandatario cubano abordó una amplia agenda de temas de interés nacional e internacional, respondiendo a interrogantes sobre la coyuntura del país, la colaboración internacional, la generación eléctrica, las inversiones, las relaciones bilaterales con Estados Unidos y la defensa nacional, entre otros.

El Presidente explicó que las proyecciones para enfrentar la actual situación son resultado de exhaustivas valoraciones realizadas por el Buró Político, el Consejo de Defensa Nacional y el Consejo de Ministros. Dichas evaluaciones se centraron, fundamentalmente, en diseñar estrategias para contrarrestar el desabastecimiento agudo de combustible que afecta a la nación.

En el ámbito económico y energético, Díaz-Canel precisó que, pese a contar con la potencia instalada y lista tras su recuperación el pasado año, el país lleva cuatro semanas sin generar electricidad mediante la generación distribuida, situación directamente atribuida a la falta de combustible.

El Jefe de Estado reconoció el apoyo recibido de la comunidad internacional, con expresiones de solidaridad de gobiernos, movimientos sociales, empresas y otros actores dispuestos a colaborar con Cuba a pesar de las circunstancias.

Sobre las tensiones con Estados Unidos, fue enfático al reiterar la disposición de Cuba al diálogo sobre cualquier tema, «sin presiones ni condicionamientos previos, con respeto y sin injerencia en la soberanía». Subrayó que un intercambio civilizado bajo estos principios beneficiaría a ambos pueblos.

En uno de los segmentos más destacados de su intervención, Díaz-Canel Bermúdez subrayó que Cuba es un país de paz y no constituye amenaza alguna para los Estados Unidos. Aclaró que la Isla no se encuentra en estado de guerra, aunque confirmó que, como parte de su deber de defensa, se actualizaron y aprobaron planes de preparación para ese escenario extremo.

De manera categórica, afirmó que «Cuba no es un país terrorista ni patrocina el terrorismo», recordando que, por el contrario, ha sido víctima reiterada de actos de esa índole. Asimismo, precisó que no existen bases militares extranjeras en territorio nacional, con la excepción de la base naval de Guantánamo, ocupada ilegalmente por Estados Unidos contra la voluntad del pueblo y gobierno cubanos.

La comparecencia sirvió como un amplio ejercicio de rendición de cuentas y explicación de la situación del país ante la ciudadanía y la opinión pública internacional.

Más detalles en video: