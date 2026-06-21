Con profundo dolor la dirección del Partido, del Estado y el Gobierno comunica al pueblo cubano que en horas de la mañana de este domingo 21 de junio, falleció el histórico comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, Héroe de la República de Cuba y del Trabajo, quien atesora una brillante y extraordinaria hoja de servicios a la patria.

Asaltante al Cuartel Moncada, expedicionario del Granma, combatiente del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, segundo jefe de la columna invasora No. 8 Ciro Redondo y protagonista junto al Che en la batalla de Santa Clara, el comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez es merecedor del respecto y la admiración del pueblo de Cuba por su entrega y probada lealtad a la causa revolucionaria.

En las próximas horas se brindará más información al respecto.

Foto tomada del periódico Granma.