Expresan preocupación por desaparición de barcos mexicanos con ayuda solidaria

El presidente Miguel Díaz-Canel expresó este viernes su preocupación por la pérdida del contacto con 2 embarcaciones mexicanas que transportaban ayuda solidaria a Cuba como parte del convoy Nuestra América.

En la red digital X, el mandatario señaló que, desde nuestro país, se hace todo lo posible para la búsqueda y salvamento de estos hermanos de lucha.

Expresamos nuestra especial preocupación por las dos embarcaciones mexicanas que transportaban ayuda solidaria a #Cuba como parte del #ConvoyNuestraAmérica. Desde nuestro país hacemos todo lo posible en la búsqueda y salvamento de estos hermanos de lucha. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 27, 2026

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