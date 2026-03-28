Expresan preocupación por desaparición de barcos mexicanos con ayuda solidaria

El presidente Miguel Díaz-Canel expresó este viernes su preocupación por la pérdida del contacto con 2 embarcaciones mexicanas que transportaban ayuda solidaria a Cuba como parte del convoy Nuestra América.

En la red digital X, el mandatario señaló que, desde nuestro país, se hace todo lo posible para la búsqueda y salvamento de estos hermanos de lucha.

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