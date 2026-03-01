Expresa Díaz-Canel condolencias a Irán por asesinato del ayatolá Jameneí

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó este domingo en sus plataformas digitales sentidas condolencias del pueblo y gobierno cubanos al presidente de Irán, Dr. Massoud Pezeshkian, así como al pueblo y gobierno de la nación persa, por el asesinato del Líder Supremo de la República Islámica de Irán, Gran Ayatolá Seyed Alí Jameneí, condolencias que hizo extensivas a sus familiares y seres queridos.

En sus mensajes, el mandatario cubano aseguró que este ataque constituye una violación inescrupulosa de todas las normas del Derecho Internacional y la dignidad humana, al tiempo que destacó que Jameneí será recordado en Cuba como un destacado estadista y líder de su pueblo, quien contribuyó significativamente al desarrollo de las relaciones de amistad y cooperación entre ambas naciones.

