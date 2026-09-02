Esteban Lazo evalúa sectores estratégicos en Matanzas

El miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Esteban Lazo Hernández, realiza este miércoles un recorrido de trabajo por sitios de interés económico y social en la provincia de Matanzas, informó el telecentro provincial TV Yumurí.

Durante su visita, Lazo Hernández intercambió con trabajadores y pacientes del Servicio de Genética Médica, institución que ha rediseñado sus dinámicas de atención para enfrentar el impacto del recrudecido bloqueo económico impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos.

El programa del dirigente incluye, además, un recorrido por instalaciones vinculadas a la industria, la producción de alimentos y otros sectores estratégicos para el desarrollo territorial.

Foto: Yenli Lemus Domínguez.