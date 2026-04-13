Especialistas de psicología promueven proyectos comunitarios en el oriente de Cuba

Tomada del periódico 26 de Julio.

Profesionales de la psicología  estimulan proyectos comunitarios en Cuba.

La experiencia en la provincia de Las Tunas sobre el bienestar colectivo es el resultado del acompañamiento en varios escenarios.

Foto tomada del periódico 26 de Julio.

 

Tomada de TeleSUR

Agradece Díaz-Canel manifestaciones solidarias en Europa contra el bloqueo a Cuba

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Decenas de miles de amigos solidarios se manifestaron en diversas ciudades europeas, contra del bloqueo de EE. UU. a Cuba  y sus amenazas a su soberanía.
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Tomada de INFOMED.

Impulsan en Holguín acciones de salud en torno a la promoción de estilos de vida saludables

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En la provincia de Holguín son frecuentes las acciones de Salud para promover la participación y aprendizaje colectivo, donde instituciones, especialistas y comunidad se unen en torno a la promoción de estilos de vida saludables.
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Convocan en Cuba a celebraciones por el Primero de Mayo

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La convocatoria a la celebración en Cuba del Primero de Mayo fue hecha pública este domingo por el miembro del Comité Central del Partido y presidente de la Comisión Organizadora del Vigésimo segundo Congreso de la CTC, Osnay Miguel Colina Rodríguez.
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