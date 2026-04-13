Especialistas de psicología promueven proyectos comunitarios en el oriente de Cuba

Profesionales de la psicología estimulan proyectos comunitarios en Cuba.
La experiencia en la provincia de Las Tunas sobre el bienestar colectivo es el resultado del acompañamiento en varios escenarios.
Foto tomada del periódico 26 de Julio.
Profesionales de la psicología estimulan proyectos comunitarios en Cuba.
La experiencia en la provincia de Las Tunas sobre el bienestar colectivo es el resultado del acompañamiento en varios escenarios.
Foto tomada del periódico 26 de Julio.
Cartelera de hoy
Más vistos