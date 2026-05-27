Embajada de Cuba en EE. UU. reafirma respeto a Convención de Viena ante señalamientos de Fox News

La Embajada de Cuba en Estados Unidos rechazó este miércoles las publicaciones de la cadena Fox News, iniciadas desde el 21 de mayo, sobre supuestas actividades de la misión diplomática y sus funcionarios que interferirían en asuntos internos de ese país.

En una declaración oficial difundida a través de su perfil en la red social Facebook, la sede diplomática afirmó que tales señalamientos “son absolutamente infundados y responden a una campaña difamatoria promovida por el Gobierno estadounidense”.

La representación cubana subrayó que “la Embajada de Cuba y todos sus funcionarios se atienen estrictamente a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en el desempeño de sus funciones y en sus actividades”.

El texto añadió que los diplomáticos “respetan, además, las leyes y regulaciones de los Estados Unidos”, en respuesta a las acusaciones difundidas por el medio norteamericano.

La declaración señaló que “el aprecio a Cuba de millones de estadounidenses y la oposición de muchos de ellos a la permanente agresión de su Gobierno, e incluso a la amenaza militar, contra Cuba, están siendo objeto de intimidación con estas acusaciones carentes de fundamento y totalmente injustificadas”.

En este sentido, la misión diplomática sugirió que detrás de la cobertura mediática de Fox News existe un trasfondo político dirigido a deslegitimar la presencia cubana en territorio estadounidense y a desincentivar las voces críticas dentro de Estados Unidos hacia la política de Washington contra la Isla.

La Embajada recordó que, a lo largo de más de seis décadas, Cuba ha sido objeto de constantes agresiones por parte de sucesivas administraciones norteamericanas, incluyendo el bloqueo económico, comercial y financiero, así como acciones de subversión y propaganda. En ese contexto, las recientes afirmaciones de la cadena televisiva se insertarían en una estrategia más amplia de hostigamiento.

La sede diplomática reiteró que continuará cumpliendo sus funciones conforme al derecho internacional y a las normas establecidas en el país receptor, y no modificará su conducta profesional ante lo que calificó como intentos de desacreditación.

La misión cubana en Washington mantiene sus canales abiertos para el diálogo respetuoso, aunque subrayó que no tolerará señalamientos que atenten contra el honor de sus funcionarios ni contra los principios de soberanía e independencia que rigen la política exterior de la mayor de las Antillas.