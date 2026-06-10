Duma exige cese inmediato del bloqueo y las presiones de Washington contra Cuba

La Duma del Estado, cámara baja del Parlamento ruso, aprobó este miércoles un llamado dirigido a la ONU y a las asambleas legislativas del mundo en relación con el endurecimiento de la política de agresión estadounidense hacia Cuba.

El documento, adoptado en la sesión plenaria de este miércoles, deja constancia de un drástico aumento de tensiones en torno al archipiélago como resultado de una presión inédita por parte de Estados Unidos, que califica de injustificada y contraria al derecho internacional.

Señala el texto que el continuo bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, al que se suma el cerco energético que exacerba las penurias del pueblo cubano, constituye una burda injerencia en los asuntos internos de una nación soberana y un exponente de restricciones ilegítimas que contravienen los principios de la Carta de la ONU.

Los legisladores rusos ven particularmente alarmante el ostentoso despliegue de un grupo de ataque aeronaval de Estados Unidos en el Caribe, medida que, según afirman, busca imponer condiciones inadmisibles al Gobierno cubano mediante el chantaje económico y militar, allanar el terreno para un cambio del poder en Cuba y, a la larga, establecer un control total sobre el país.

Prensa Latina agrega que la Cámara Baja del Parlamento ruso reafirma su apoyo al pueblo y gobierno cubanos en su abnegada lucha por la independencia y el derecho a elegir un camino de desarrollo propio; también reitera la adhesión al fomento de la asociación estratégica entre Moscú y La Habana, la ayuda recíproca y la cooperación en diversos ámbitos.

La Duma insiste en que Washington cese de inmediato sus presiones políticas y económicas a Cuba y la práctica neocolonial de amenazas y chantaje. Asimismo, pide a la ONU, a las asambleas legislativas del mundo entero y a las organizaciones parlamentarias internacionales que condenen la actual política de Estados Unidos contra Cuba e insten a Washington a levantar de inmediato el bloqueo comercial, económico, financiero y energético impuesto al archipiélago.

Las tensiones entre Washington y La Habana escalaron a inicios de año, luego de la acción militar de Estados Unidos en Venezuela. El pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que autoriza la imposición de aranceles a las importaciones procedentes de países que suministren petróleo a Cuba, y declaró el estado de emergencia ante una supuesta amenaza procedente del país caribeño para la seguridad nacional.