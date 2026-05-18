Denuncia Díaz-Canel amenazas de agresión militar de EE. UU. y ratifica derecho a la defensa de Cuba

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció este lunes las recientes amenazas de Estados Unidos de agredir militarmente a la nación caribeña, al tiempo que ratificó el legítimo e inalienable derecho de Cuba a defenderse ante cualquier acto de hostilidad.

En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario cubano calificó dichas amenazas como un “crimen internacional” y advirtió que, de materializarse, desencadenarían un “baño de sangre de consecuencias incalculables” para la región. Asimismo, subrayó que una acción bélica contra la Isla tendría un impacto destructivo en la paz y la estabilidad regional, poniendo en riesgo la seguridad de todos los pueblos del área.

Díaz-Canel sostuvo enfáticamente que Cuba no representa amenaza alguna ni alberga intenciones agresivas contra ningún país, y mucho menos contra Estados Unidos. “Cuba no tiene esos planes contra Estados Unidos, ni los ha tenido nunca”, afirmó el jefe de Estado, quien añadió que el gobierno norteamericano —en particular sus agencias de defensa y seguridad nacional— conoce perfectamente esa realidad.

El presidente recordó que la nación cubana ya sufre una agresión multidimensional por parte de Washington, sostenida durante más de seis décadas y recrudecida en los últimos años. Sin embargo, enfatizó que Cuba sí posee el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una eventual arremetida bélica, tal como lo reconoce la Carta de la ONU y el derecho internacional.

“Lo que no puede esgrimirse —ni lógica ni honestamente— como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano”, concluyó Díaz-Canel, en un llamado a la razón y al respeto entre naciones.

Tomada de Cubanoticias 360.

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