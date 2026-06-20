Denuncia Bruno Rodríguez intensificación del bloqueo de EE. UU. y rechaza declaraciones de Marco Rubio

El miembro del Buró Político y Ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció en su cuenta en la red social X la intensificación de la política de bloqueo de Estados Unidos contra la isla y rechazó categóricamente las recientes declaraciones del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en las que alude a presuntos problemas de gestión interna en la economía cubana.

El canciller cubano cuestionó la veracidad de los señalamientos del funcionario estadounidense y subrayó que Washington mantiene una estrategia deliberada para obstaculizar el acceso de Cuba a combustibles, tecnologías y financiamiento, al tiempo que recordó que las propias autoridades de la Casa Blanca han reconocido la existencia de un bloqueo total de combustible contra la nación caribeña.

Rodríguez Parrilla calificó de «mentira crónica» las afirmaciones de Rubio y señaló la contradicción de estas con los posicionamientos oficiales de su propio gobierno, al negar la existencia de un cerco energético que la propia administración estadounidense ha admitido.

El titular de la diplomacia cubana preguntó además que, de existir realmente incompetencia en la gestión cubana como arguye el secretario de Estado, carecería de sentido la aplicación de medidas restrictivas y sanciones contra sectores estratégicos de la economía nacional, entre ellas las impuestas contra la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet), encargada de la logística y distribución de combustibles en el país.

Ello evidencia —subrayó el canciller— el propósito real de asfixiar económicamente a Cuba y no de señalar supuestas deficiencias internas, por lo que rechazó enérgicamente las injerencias y calumnias del funcionario estadounidense contra la gestión del Gobierno cubano.