Cuba y Vietnam firman histórico contrato para producir vacuna VA-MENGOC-BC

En un hecho que consolida dos décadas de fraterna cooperación, el Instituto Finlay de Vacunas (IFV) de Cuba y la empresa vietnamita de vacunas y productos biológicos Vabiotech firmaron ayer el contrato de transferencia tecnológica para las etapas finales de producción de la vacuna VA-MENGOC-BC.

Según informó el director del IFV, Yury Valdés Balbín, este acuerdo, calificado como el reto técnico más importante y complejo asumido conjuntamente, materializa el poder transformador de la ciencia cuando se construye en solidaridad entre naciones.

Afirmó que, solo las capacidades científico-tecnológicas compartidas y la confianza mutua forjada durante más de 20 años de trabajo fructífero hicieron posible este hito.

Más detalles en video:

