Cuba honra a sus héroes del fuego en La Habana

La edición 60 de la Jornada Nacional del Sistema de Seguridad y Protección contra Incendios, Física y Náutica concluyó, este domingo, con una emotiva serie de actos en homenaje a los bomberos caídos en el cumplimiento del deber, hace 136 años.

Durante la jornada, se depositaron ofrendas florales enviadas por destacadas figuras, como el líder histórico de la Revolución cubana, general de Ejército Raúl Castro Ruz; el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; así como por el Cuerpo de Bomberos de Cuba y la Oficina del Historiador de La Habana.

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