Convoca el Consejo de Estado a sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular

El Consejo de Estado de la República de Cuba, en virtud del Artículo 122 inciso d) de la Constitución y el Artículo 257 inciso d) de la Ley No. 131, acordó convocar a la tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La sesión se celebrará el 18 de junio de 2026 a las 2:00 P. M. El objetivo principal es evaluar las propuestas de transformaciones económicas y sociales.

Estas propuestas fueron enunciadas por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en declaraciones a la prensa.

Ofrecemos los detalles 👇 

 

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