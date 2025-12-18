Comisiones permanentes de ANPP analizaron temas de la agenda económica en Cuba

Comisiones parlamentarias

El Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez participó este miércoles en las sesiones de trabajo de las comisiones parlamentarias de Asuntos Económicos, Constitucionales y Jurídicos, y de Educación, de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Proyecto 25 para el 25

Periodista

Díaz- Canel en proyecto 25 para el 25

Cartelera de hoy
22:00 La Epopeya De Angola
22:30 El Tiempo En El Caribe
22:45 Actualidad Informativa
23:00 Noticiero Cultural
23:30 Resumen 24
