Comisiones permanentes de ANPP analizaron temas de la agenda económica en Cuba

El Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez participó este miércoles en las sesiones de trabajo de las comisiones parlamentarias de Asuntos Económicos, Constitucionales y Jurídicos, y de Educación, de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez participó este miércoles en las sesiones de trabajo de las comisiones parlamentarias de Asuntos Económicos, Constitucionales y Jurídicos, y de Educación, de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Cartelera de hoy
Más vistos