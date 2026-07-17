Canciller cubano denuncia complicidad mediática en campaña de agresión contra Cuba

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este jueves la complicidad de medios estadounidenses, al apoyar la campaña de amenazas de agresión a Cuba por parte de la Casa Blanca.

En la red digital X, el canciller afirmó que esto no es solo parte de la guerra psicológica. Señaló que Washington busca calibrar así la opinión de los ciudadanos estadounidesnes, en caso de una aventura militar en el país, lo que provocaría un baño de sangre y carece de cualquier justificación creíble.

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