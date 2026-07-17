Canciller cubano denuncia complicidad mediática en campaña de agresión contra Cuba

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este jueves la complicidad de medios estadounidenses, al apoyar la campaña de amenazas de agresión a Cuba por parte de la Casa Blanca.

En la red digital X, el canciller afirmó que esto no es solo parte de la guerra psicológica. Señaló que Washington busca calibrar así la opinión de los ciudadanos estadounidesnes, en caso de una aventura militar en el país, lo que provocaría un baño de sangre y carece de cualquier justificación creíble.

Nuevamente, medios de prensa estadounidenses se suman a la campaña de amenazas de agresión del gobierno de EEUU contra #Cuba. No sólo es parte de la guerra psicológica. Con esas supuestas filtraciones, el gobierno de EEUU busca medir la opinión pública de sus ciudadanos, frente… pic.twitter.com/qE8CpR1naJ — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) July 16, 2026

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