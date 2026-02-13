Canciller cubano agradece solidaridad global ante el bloqueo

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, destacó este viernes la condena realizada por expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quienes expresaron su preocupación por la orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos que impone un bloqueo de combustible al archipiélago.

Los especialistas subrayaron las graves consecuencias humanitarias que resultan de tales medidas extremas e hicieron un llamado a todos los estados, para que no reconozcan ni validen estas acciones contra Cuba.

Otros detalles, en video:

Más de 40 países respaldan a Cuba contra el bloqueo energético

Organizaciones sindicales y solidarias de más de 40 países de América y Europa participaron, de forma virtual, en el Encuentro Internacional de Apoyo a #Cuba y en contra del bloqueo energético impulsado por el presidente Trump.
Participa Salvador Valdés Mesa en ejercicio defensivo territorial

El Día Nacional de la Defensa en Mayabeque contribuyó a elevar la cohesión combativa ante un supuesto ataque enemigo.
Educando por Amor: compromiso social de la juventud cubana

La tarea «Educando por Amor» es una iniciativa de la FEU y la UJC, en coordinación con los ministerios de Educación y Educación Superior.
