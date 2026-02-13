Canciller cubano agradece solidaridad global ante el bloqueo

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, destacó este viernes la condena realizada por expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quienes expresaron su preocupación por la orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos que impone un bloqueo de combustible al archipiélago.

Los especialistas subrayaron las graves consecuencias humanitarias que resultan de tales medidas extremas e hicieron un llamado a todos los estados, para que no reconozcan ni validen estas acciones contra Cuba.

