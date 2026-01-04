Brasil acogerá reunión para examinar agresión contra Venezuela

La cancillería de Brasil que se celebrará una reunión ministerial de países latinoamericanos, para discutir la agresión de Estados Unidos contra Venezuela. Brasilia anunció la presencia de todos los estados de la región, para mañana a las dos de la tarde. Esto, tras la noticia del secuestro del presidente Nicolás Maduro, que ha provocado la condena internacional por considerarse una violación de la soberanía, el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Detalles en el Amanecer de #Cuba.

 

