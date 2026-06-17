Agencia Prensa Latina celebra 67 años de su fundación

La Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina celebra 16 de junio el aniversario 67 de su fundación por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz.

El acto lo presidieron la vicejefa del Departamento Ideológico del Comité Central Partido, Liudmila Álamo Dueñas, y el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello.

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