Agencia Prensa Latina celebra 67 años de su fundación

La Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina celebra 16 de junio el aniversario 67 de su fundación por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz.

El acto lo presidieron la vicejefa del Departamento Ideológico del Comité Central Partido, Liudmila Álamo Dueñas, y el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello.

Felicidades a @PrensaLatina_cu, en el 67 aniversario de su fundación por Che y Massetti. Su histórico papel como difusor de la verdad crece hoy, ante la reemergencia del fascismo y el avance de la colonización cultural, cuando el imperio disfraza sus mentiras con alta tecnología. pic.twitter.com/TPNA0Ls51s — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 16, 2026

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