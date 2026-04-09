Abanderan expedición juvenil para socializar transición energética en comunidades cubanas

Jóvenes de los sectores eléctrico, geológico, minero y petrolero sostuvieron un intercambio con la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Meyvis Estévez Echevarría, y el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en un encuentro que sirvió de marco para el abanderamiento de una expedición juvenil que recorrerá comunidades y empresas de cada provincia del país.

El diálogo, desarrollado en un ambiente de compromiso y participación activa, permitió a los jóvenes exponer experiencias, desafíos y propuestas vinculadas al desarrollo de su labor profesional en sectores estratégicos para la soberanía energética de la nación.

Durante la jornada, se destacó el papel de las nuevas generaciones en la implementación de las políticas trazadas por el Partido y el Gobierno para avanzar hacia un modelo energético más sostenible y eficiente.

En el encuentro se abanderó una expedición juvenil que llegará a comunidades y empresas de cada provincia, para compartir detalles de la transición energética en Cuba.

La iniciativa, promovida por la UJC y el Ministerio de Energía y Minas, tiene como propósito multiplicar el conocimiento sobre las fuentes renovables de energía, el ahorro de portadores energéticos y el uso racional de los recursos naturales, así como visibilizar las acciones que ya se realizan en todo el territorio nacional.

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