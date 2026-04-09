Abanderan expedición juvenil para socializar transición energética en comunidades cubanas

Jóvenes de los sectores eléctrico, geológico, minero y petrolero sostuvieron un intercambio con la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Meyvis Estévez Echevarría, y el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en un encuentro que sirvió de marco para el abanderamiento de una expedición juvenil que recorrerá comunidades y empresas de cada provincia del país.

El diálogo, desarrollado en un ambiente de compromiso y participación activa, permitió a los jóvenes exponer experiencias, desafíos y propuestas vinculadas al desarrollo de su labor profesional en sectores estratégicos para la soberanía energética de la nación.

Hoy una expedición de jóvenes 🇨🇺

de nuestros sectores denuncian los daños que provoca el bloqueo a nuestro pueblo, momentos antes de salir por toda #Cuba para interactuar con comunidades y organizaciones sobre las acciones que realizamos para avanzar en medio de las dificultades pic.twitter.com/UaNx0Wefmt — Ministerio de Energía y Minas Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) April 9, 2026

Durante la jornada, se destacó el papel de las nuevas generaciones en la implementación de las políticas trazadas por el Partido y el Gobierno para avanzar hacia un modelo energético más sostenible y eficiente.

En el encuentro se abanderó una expedición juvenil que llegará a comunidades y empresas de cada provincia, para compartir detalles de la transición energética en Cuba.

La iniciativa, promovida por la UJC y el Ministerio de Energía y Minas, tiene como propósito multiplicar el conocimiento sobre las fuentes renovables de energía, el ahorro de portadores energéticos y el uso racional de los recursos naturales, así como visibilizar las acciones que ya se realizan en todo el territorio nacional.

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