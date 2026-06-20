Trabajadores patentizan apoyo en Congreso de la CTC

El respaldo del movimiento sindical y los trabajadores a las medidas tomadas por el Gobierno revolucionario para enfrentar la actual situación económica y social, se patentizó en la conferencia provincial Vigésimo segundo Congreso de la CTC en La Habana.

Presidieron la reunión, los miembros del Comité Central Maridé Fernández López, jefa de su Oficina para la Atención a la UJC y las organizaciones de masas; el presidente de la Comisión Organizadora del congreso obrero, Osnay Miguel Colina Rodríguez, así como las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la capital.

Detalles 👇


Evento científico sobre cuidados agudos cardiovasculares reúne a 200 especialistas

  • Sin comentarios
Concluyó este viernes el Primer Simposio Nacional de Cuidados Agudos Cardiovasculares. Participaron 200 especialistas, quienes debatieron sobre emergencias y reconocieron a profesores destacados
Abdiel Bermúdez Bermúdez
Leer más

Encabeza Díaz-Canel actividades por el Día Nacional de la Defensa en La Habana

  • Sin comentarios
Encabeza Díaz-Canel actividades por el Día Nacional de la Defensa en La Habana
Redacción Caribe
Leer más

Canciller cubano rechaza complicidad de Parlamento Europeo con el cerco de EE. UU.

  • Sin comentarios
Canciller cubano rechaza complicidad de Parlamento Europeo con el cerco de EE. UU.
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Cartelera de hoy
22:00 RECTA FINAL
22:30 CARIBE NOTICIAS
22:45 CULTIVAR CONCIENCIA
23:00 SERIE ¨OPERACIÓN ANÁDYR O CASI EL FIN DEL MUNDO¨
23:30 RESUMEN 24
● EN VIVO

Más vistos

Pleno del Comité Central del Partido analizó medidas económicas y sociales ante actual contexto de Cuba

Se forma la tormenta tropical Arthur, primera de la actual temporada ciclónica

Tomado de Cubadebate.

Propuestas de transformaciones económicas y sociales en Cuba

Tomada de la publicación del Partido Comunista de Cuba. 

Convocan a Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista