Trabajadores patentizan apoyo en Congreso de la CTC

El respaldo del movimiento sindical y los trabajadores a las medidas tomadas por el Gobierno revolucionario para enfrentar la actual situación económica y social, se patentizó en la conferencia provincial Vigésimo segundo Congreso de la CTC en La Habana.

Presidieron la reunión, los miembros del Comité Central Maridé Fernández López, jefa de su Oficina para la Atención a la UJC y las organizaciones de masas; el presidente de la Comisión Organizadora del congreso obrero, Osnay Miguel Colina Rodríguez, así como las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la capital.

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