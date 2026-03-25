Sector de la salud en Holguín avanza con sistemas fotovoltaicos como respaldo ante interrupciones eléctricas

En un contexto donde la optimización de los recursos energéticos y la resiliencia ante contingencias se tornan prioridades nacionales, el uso de fuentes de energía renovable se consolida como una opción clave para garantizar la continuidad de los servicios esenciales en el país.

En este empeño, la provincia de Holguín se posiciona como un referente en la implementación de tecnologías limpias, particularmente en el sector de la salud, donde la incorporación de sistemas fotovoltaicos avanza para ofrecer un respaldo efectivo frente a las interrupciones del suministro eléctrico.

Autoridades del sector energético en el territorio holguinero señalaron que esta estrategia responde a los lineamientos de la política cubana para la transformación de la matriz energética, priorizando el uso de fuentes renovables no convencionales.

En el caso de la salud pública, la instalación de paneles solares en instituciones médicas de alta complejidad, policlínicos y salas de terapia intensiva ha permitido mantener activos equipos de vital importancia, como ventiladores mecánicos, sistemas de refrigeración de medicamentos y quirófanos, durante afectaciones en el sistema electroenergético nacional.

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