Registran sismo perceptible en varios municipios de Guantánamo sin daños reportados

Un sismo perceptible en la ciudad de Guantánamo y en varios municipios de la provincia, agitó este domingo la que parecía una tranquila mañana en el oriente cubano.

El movimiento telúrico, registrado preliminarmente por el Servicio Sismológico Nacional con una magnitud de 5.7 en la escala de Richter, ocurrió aproximadamente a las 7:00 a.m. (hora local). Su epicentro se localizó a unos 39 kilómetros al sureste de la ciudad de Imías, en la propia provincia de Guantánamo.

Los testimonios de la población reflejaron la sorpresa e intranquilidad del momento. “Primero se sintió un ruido extraño, que fue creciendo y presentí que era un temblor, cuando de repente ya me estaba moviendo de un lado a otro, al igual que los vasos y sentí cómo caían cosas dentro de la nevera”, narró sobresaltada una vecina del reparto Caribe, en la ciudad de Guantánamo. Otra residente añadió: “Estaba colando café y el niño se tiró de la cama asustado, se despertó con el movimiento”.

La percepción del evento se extendió rápidamente. Desde las redes sociales, usuarios reportaron haber sentido el temblor no solo en la capital provincial, sino también en los municipios de Baracoa, Niceto Pérez y en el propio Imías, cercano al epicentro.

Más detalles en video: