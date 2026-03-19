Rechaza Díaz-Canel decisión de Costa Rica sobre vínculos con Cuba

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en redes sociales rechazó la decisión unilateral del gobierno de Costa Rica, de rebajar el nivel de las relaciones con Cuba, limitándolas al ámbito consular, sin argumento ni justificación alguna.

Rechazamos la decisión unilateral del gobierno de #CostaRica, de rebajar el nivel de las relaciones con #Cuba, limitándolas al ámbito consular, sin argumento ni justificación alguna.

Se trata de un acto inamistoso, que responde a evidentes presiones del gobierno de EE.UU, como…

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 18, 2026