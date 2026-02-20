Ratifica Zimbabwe rechazo al bloqueo contra Cuba en encuentro diplomático

Las medidas de asfixia económica impuestas por la administración Trump contra Cuba continúan encontrando respuesta solidaria en el ámbito internacional, y en esta jornada se conoció la ratificación de ese apoyo desde Zimbabwe, donde el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y del Grupo de Amistad Zimbabwe-Cuba, Webster Kotiwani, reiteró la posición histórica de su nación en contra del bloqueo de Washington, durante un encuentro con la embajadora de la Isla en el país, Susellys Pérez Mesa.

También desde nuestro continente trasciende el llamado de intelectuales y artistas de México a sus pares de Estados Unidos para que desplieguen su solidaridad en medio de la arremetida de la Casa Blanca contra el pueblo antillano.

Más detalles en video: