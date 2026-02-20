Ratifica Zimbabwe rechazo al bloqueo contra Cuba en encuentro diplomático

Las medidas de asfixia económica impuestas por la administración Trump contra Cuba continúan encontrando respuesta solidaria en el ámbito internacional, y en esta jornada se conoció la ratificación de ese apoyo desde Zimbabwe, donde el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y del Grupo de Amistad Zimbabwe-Cuba, Webster Kotiwani, reiteró la posición histórica de su nación en contra del bloqueo de Washington, durante un encuentro con la embajadora de la Isla en el país, Susellys Pérez Mesa.

También desde nuestro continente trasciende el llamado de intelectuales y artistas de México a sus pares de Estados Unidos para que desplieguen su solidaridad en medio de la arremetida de la Casa Blanca contra el pueblo antillano.

Más detalles en video:

Restablecen servicio eléctrico en zonas de La Habana, Artemisa y Mayabeque afectadas por avería matutina

  • Sin comentarios
Un accidente por contacto eléctrico ocurrido a las 11:27 de esta mañana en la Subestación Habana de 220 kV dejó como saldo a un trabajador de la brigada damnificado, quien fue remitido de inmediato a un servicio de urgencia.
Redacción Caribe
Ministro de las FAR verifica en Pinar del Río preparación para la defensa y el orden interior

  • Sin comentarios
El ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera, realizó una visita a la Región Militar de Pinar del Río con el objetivo de constatar el dominio de las misiones a cumplir en tiempo de paz por parte de las tropas y el estado mayor.
Redacción Caribe
Continúa Bruno Rodríguez Parilla agenda oficial en Rusia

  • Sin comentarios
El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, continuó este jueves su agenda de trabajo en #Rusia, como enviado especial del Partido y el Gobierno cubanos.  
Redacción Caribe
