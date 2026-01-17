Pueblo de Cuba rindió tributo a combatientes caídos en agresión a Venezuela

El pueblo de Cuba rindió tributo este jueves y viernes a nuestros combatientes caídos en el acto criminal de terrorismo cometido por Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero. Participaron en el homenaje más de dos millones de cubanos.

Como se ha informado, se realizaron ceremonias en todas las cabeceras provinciales y los restos mortales de los patriotas fallecidos fueron inhumados. En el memorial Antonio Maceo Grajales, de la Plaza de la Revolución de la Ciudad Héroe, se realizó una marcha solemne y se procedió al traslado de los restos del soldado Adelkis Ayala Almenares, al municipio de Mella, su tierra natal.