Productores de Pinar del Río apuestan por la energía solar

En el corazón de Vueltabajo, la meca del tabaco cubano, la falta de electricidad ha obligado a los productores a buscar alternativas en las energías renovables, una opción que no es nueva pero que ha cobrado fuerza en los últimos tiempos.

Una nueva generación de vegueros le está ganando la batalla a la inestabilidad eléctrica gracias a la energía del sol. Los paneles fotovoltaicos están revolucionando las fincas y las ‘escogidas’ familiares, esos centros donde la hoja adquiere su máximo valor.

Pinar del Río concentra más del 70% de la producción nacional de tabaco, un rubro estratégico para la economía cubana. Sin embargo, la campaña agrícola se enfrenta a un desafío constante: las interrupciones eléctricas. Regar más de 5,000 hectáreas que dependen de la electricidad o mantener la iluminación en las ‘escogidas’ —donde se selecciona minuciosamente la hoja— se volvía una odisea cuando fallaba la corriente”.

Ante esta realidad, productores como Yulier Fernández Abreu decidieron cambiar la matriz energética. Vinculado a la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco en Pinar del Río, Yulier entendió que para garantizar la calidad de su cosecha y el sustento de su familia, necesitaba independencia energética .

“Para nadie es un secreto que la corriente es un problema en Cuba” explica el campesino que solo tiene 38 años y ya ha logrado seis campañas.

Su ‘escogida’ familiar, ese espacio donde el tabaco se transforma y donde trabajan mujeres de la comunidad, solía detenerse con cada apagón.

“La misma escogida cuando se iba la corriente las mujeres ya se iban, yano podían seguir trabajando porque eso sí es con corriente, o enganchas una planta o enganchas en grupo electrógeno, pero no hay combustible”, comenta el pinareño.

La selección de capas para la exportación, la parte más delicada y mejor pagada del tabaco, requiere una iluminación impecable. La oscuridad significaba parar la producción y, con ella, el salario.

“Ahora no, ahora se va la corriente y automáticamente enciende el panel y sigue andando”, confirma confiado.

La instalación de paneles fotovoltaicos en su finca cambió las reglas del juego. Ahora, la luz solar no solo cura la hoja en el campo, sino que también alimenta las lámparas de la escogida.

“El grupo TabaCuba nos ha dado la posibilidad de ir incrementando los sistemas de riego fotovoltaico y yo he ido aprovechando esas oportunidades y ya todo mi riego es fotovoltaico”, expresa con satisfacción Yulier.

El trabajo no se detiene, asegura Yulier, quien destaca que la tecnología le ha permitido cumplir con los cronogramas de beneficio y proteger el empleo de sus trabajadores .

El caso de Yulier no es aislado. Forma parte de una estrategia impulsada por el Grupo Empresarial Tabacuba para blindar al principal rubro exportable de la Isla.

“Tengo tres sistemas diferentes, uno de ellos sin respaldo de batería y otro con energía eólica, y me sostienen también la crianza de cerdos y cuando termina el tabaco las siembras de cultivos varios”, nos comenta.

El objetivo es cubrir con fuentes renovables la totalidad de las hectáreas que dependen del riego eléctrico en la provincia. Y el plan avanza. Aunque la cifra es dinámica, se habla de más de un centenar de productores a nivel nacional que ya procesan su tabaco en escogidas propias, muchos de ellos, como en el caso de Yulier, con energía solar .

La Empresa de Acopio y Beneficio de Pinar del Río, a la que están vinculados decenas de productores, se ha convertido en el eje de esta transformación, facilitando el acceso a los equipos y financiamiento.

De esta manera, la energía fotovoltaica no solo está electrificando rincones apartados de Vueltabajo, sino que está garantizando empleo, calidad y la sostenibilidad de un cultivo que es tradición y economía.

“Al principio puede que los precios asusten pero es una inversión con posibilidad de pagarse en cinco o diez años depende de la moneda, y que los beneficios son inmediatos”, concluye el campesino.

Se trata de asegurar que, pase lo que pase con el voltaje de la red nacional, el aroma del mejor tabaco del mundo siga su curso.