Primer ministro y vicepresidente de Cuba encabezan Día Nacional de la Defensa

En el contexto del Día Nacional de la Defensa, el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, quien además funge como jefe del Órgano Económico y Social, junto al vicepresidente de la República y del Consejo de Defensa Nacional, Salvador Valdés Mesa, realizaron una visita protocolar a la Zona de Defensa La Güinera, ubicada en el municipio habanero de Arroyo Naranjo.

Durante el recorrido, las máximas autoridades constataron las acciones previstas por las fuerzas de la defensa territorial. El objetivo central de la jornada fue verificar los mecanismos diseñados para mantener la cohesión popular y la disposición combativa del pueblo ante posibles amenazas a la soberanía nacional.

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