Primer encuentro de negocios impulsa energías renovables en Guantánamo

La provincia de Guantánamo fue escenario del primer encuentro de negocios orientado a fuentes renovables de energía, un evento inédito que marca un hito en los esfuerzos de Cuba por diversificar su matriz energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Desarrollada en la ciudad cabecera, el intercambio contó con la presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio, así como con la participación de empresas estatales y representantes del sector privado.

Las máximas autoridades políticas y gubernamentales encabezaron la apertura del evento, e igualmente, destacaron  la importancia de la transición energética como cuestión de soberanía nacional, en el contexto del recrudecimiento del bloqueo estadounidense, que limita el acceso a combustibles.

En sus palabras, apostar por la energía solar, eólica y biomasa no solo es una necesidad económica, sino también una vía para garantizar la sostenibilidad ambiental y el desarrollo local.

Entre los participantes se encontraban empresas estatales del sector energético, como la Unión Eléctrica (UNE) y entidades vinculadas a la ingeniería y la construcción, así como pequeñas y medianas empresas (mipymes) y otros actores del sector privado cubano.

La presencia del sector no estatal resultó especialmente significativa, pues evidencia la voluntad de integrar todas las formas de gestión en la estrategia energética nacional.

Foto: Tomada del perfil en Facebook de Rodny Alcolea

Otros detalles, en video.

 

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