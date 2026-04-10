Presidente de Cuba recibió al viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo este jueves en el Palacio de la Revolución un fraternal encuentro con el viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguey Ryabkov. Durante el intercambio, en el que participaron el viceministro primero del MINREX, Gerardo Peñalver y otros funcionarios de la Cancillería; el alto representante del Gobierno ruso ratificó la voluntad de su país de continuar con su respaldo político y material a Cuba.

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