Presidente de Cuba comparecerá en cadena nacional para abordar temas de agenda nacional e internacional

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comparecerá ante los medios este viernes 13 de marzo de 2026, a partir de las 7:30 am, para abordar asuntos del acontecer nacional e internacional.

El intercambio, que da continuidad al realizado el pasado 5 de febrero, será transmitido por cadena nacional de radio y televisión.

Podrá ser visto además en las plataformas digitales de nuestros medios de comunicación y en retransmisión en el espacio de la Mesa Redonda.


Foto de Portada : Presidencia Cuba

Bandec en Guantánamo: a la vanguardia con energía solar

  • Sin comentarios
Bandec en Guantánamo: a la vanguardia con energía solar
Redacción Caribe
Leer más

Lujo periodístico en la memoria: la UPEC consagra a Tubal Páez y a los mejores del año en el Memorial José Martí

  • Sin comentarios
Lujo periodístico en la memoria: La UPEC consagra a Tubal Páez y a los mejores del año en el Memorial José Martí
Lizet Márquez Gómez
Leer más

Compromiso educativo de Cuba: una mirada a las casitas infantiles

  • Sin comentarios
Compromiso educativo de Cuba: una mirada a las casitas infantiles
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
18:00 ÍCONOS DE LA HABANA
18:30 NOTICIERO CULTURAL
19:00 MESA REDONDA
● EN VIVO
20:00 NTV EMISIÓN ESTELAR
20:45 CULTIVAR CONCIENCIA

Más vistos

Embajada de Cuba en Ecuador cesa sus funciones como sede diplomática

La lucha de las mujeres continúa

Trump impulsa su doctrina con aliados ideológicos en América Latina y el Caribe

Desmiente MINCIN campaña sobre donaciones mexicanas