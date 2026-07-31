Presidente de Colombia visitará Cuba

El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, realizará a partir de este viernes, una visita oficial a Cuba que se extenderá hasta el 1 de agosto, en respuesta a la invitación cursada por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Según informó el sitio web de la cancillería cubana, ambas naciones mantienen «estrechos lazos de amistad, basados en el respeto mutuo y la cooperación en diversos ámbitos», con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales en beneficio de sus pueblos.

En la víspera de su viaje, el mandatario colombiano anunció a través de su cuenta en la red social X que sostendrá encuentros con autoridades cubanas como parte de su agenda internacional.

Petro explicó que esta visita sustituye el viaje que tenía previsto realizar a Estados Unidos, y subrayó que responde a la importancia de «respaldar a la Cuba agredida y a la defensa de la soberanía en el Caribe».

Foto: Archivo de Presidencia Cuba

 

 

 

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