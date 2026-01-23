Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido en Cienfuegos

Plenos Extraordinarios de los Comités Provinciales del Partido, continuaron este jueves en la provincia de Cienfuegos. La reunión estuvo encabezada por el Primer Secretario del Comité Central de la organización política y Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y conducida por el miembro del Buró Político y Secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda. Presentes también el integrante del Secretariado del Comité Central y jefe de su departamento Agroalimentario, José Ramón Monteagudo Ruiz y las máximas autoridades del territorio.