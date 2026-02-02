Parlamento cubano condena nueva Orden Ejecutiva de Trump como escalada injerencista

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular condenaron enérgicamente la nueva escalada injerencista del gobierno estadounidense, materializada en la reciente Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump que califica a Cuba como una «amenaza inusual y extraordinaria», y rechazaron esta postura al reafirmar que la Mayor de las Antillas es un país de paz que jamás ha apoyado acciones terroristas, las cuales denuncia y condena con firmeza, mientras ha sufrido las consecuencias del terrorismo de Estado y de una cruel guerra económica por parte de sucesivas administraciones estadounidenses.

Asimismo, la Comisión hizo un llamado a los parlamentarios de todas las latitudes a denunciar esta política vil y carente de ética con que la Casa Blanca pretende pisotear la soberanía de Cuba y de los pueblos de Nuestra América y del mundo, reiterando, no obstante, la disposición de Cuba al diálogo con el Gobierno de los Estados Unidos en igualdad de condiciones y con respeto absoluto a su independencia y soberanía.

Más detalles en video:

Moscú rechaza bloqueo energético a Cuba y reafirma su apoyo político y material

  • Sin comentarios
Moscú rechaza bloqueo energético a Cuba y reafirma su apoyo político y material
Redacción Caribe
Redacción Caribe
Leer más

Sociedad civil santiaguera denuncia impacto del bloqueo en programas sociales

  • Sin comentarios
Sociedad civil santiaguera denuncia impacto del bloqueo en programas sociales
Redacción Caribe
Redacción Caribe
Leer más

Nuevo récord de frío en Cuba: 1.4 °C en Indio Hatuey este febrero

  • Sin comentarios
Nuevo récord de frío en Cuba: 1.4 °C en Indio Hatuey este febrero
Redacción Caribe
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
18:15 Farvision
18:30 Noticiero Cultural
19:00 Mesa Redonda
● EN VIVO
20:00 Ntv EmisiÓn Estelar
20:45 Recorriendo La VÍa

Más vistos

Publica Gaceta Oficial modificaciones a norma contable y beneficio tributario para operaciones en moneda extranjera

gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Viceministra de Finanzas y Precios ofrece detalles sobre exención arancelaria a la importación