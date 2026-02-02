Nuevo récord de frío en Cuba: 1.4 °C en Indio Hatuey este febrero

Una masa de aire ártico, asociada a un sistema de altas presiones, ocasionó un marcado descenso de las temperaturas en Cuba durante la madrugada de este lunes, con registros particularmente bajos en las regiones occidental y central del país. Las condiciones meteorológicas, caracterizadas por escasa nubosidad y vientos débiles, favorecieron un proceso de enfriamiento intenso por irradiación nocturna.

El evento resultó en una madrugada muy fría a escala nacional, con valores mínimos generales entre 11 y 14 grados Celsius. No obstante, el frío fue más intenso en localidades del interior, donde un total de 28 estaciones meteorológicas reportaron temperaturas inferiores a los 10.0 grados Celsius.

La estación de Indio Hatuey, en la provincia de Matanzas, registró el valor más bajo del país con 1.4 grados Celsius. Otros registros notables en esta provincia incluyeron Jagüey Grande (3.4°C) y Playa Girón (5.0°C). En Cienfuegos, la localidad de Aguada de Pasajeros reportó 4.4°C, mientras que la ciudad capital de la provincia marcó 5.2°C.

La ola de frío también se hizo sentir en otras provincias, con valores significativos en Venezuela, Ciego de Ávila (5.1°C); Topes de Collantes, Sancti Spíritus (5.5°C); y Güines, Mayabeque (5.8°C). En la región oriental, aunque con menor severidad, se destacaron bajas temperaturas en Jucarito, Granma (6.8°C) y en el Aeropuerto Frank País de Holguín (7.6°C).

De acuerdo con el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, se prevé que las condiciones invernales se mantengan durante el día de hoy, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 18 y 21 grados Celsius en la mayor parte del archipiélago, llegando hasta los 23 grados Celsius en algunos puntos del sur oriental.