Ministerio de Educación exhorta a extremar seguridad vial en receso docente de abril

El Ministerio de Educación de la República de #Cuba exhorta a los conductores de vehículos a extremar las medidas de seguridad vial para la próxima etapa de receso de las actividades docentes, la cual comenzará el lunes 13 hasta el viernes 17 de abril de 2026.

Mediante una nota llegada a nuestra redacción, el MINED hace extensivo el llamado a padres, familiares y personas responsables de la custodia de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a promover y contribuir a la disciplina en las vías…

A propósito, recomiendan utilizar lugares seguros para el sano esparcimiento con la debida observación de las normas establecidas de seguridad al conducir vehículos con menores como pasajeros.

Ofrecemos más detalles en la siguiente nota

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