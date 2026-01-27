Marcha de las Antorchas: homenaje a Martí y Fidel

La tradicional Marcha de las Antorchas se realizará este martes, en honor a José Martí, y en conmemoración del centenario del natalicio de Fidel. En redes digitales, las autoridades informan que la marcha será, además, un llamado a la acción y un recordatorio a que la lucha antimperialista sigue siendo necesaria.

Señalan, asimismo, que se trata de un acto de memoria viva, resistencia cultural y de continuidad. La cita por Martí y Fidel recobra especial protagonismo en el contexto actual, caracterizado por la marcada injerencia de #EstadosUnidos en los asuntos de los países de la región.

Detalles