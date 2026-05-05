Proeza tecnológica en la industria petrolera cubana

Brigadas de la Unión Cuba Petróleo, asumieron con equipos y especialistas propios, el reemplazo de equipos de bombeo electro sumergibles, en dos de los pozos, mayores productores de crudo y gas en Cuba.

Los trabajos se acomenten en un yacimiento próximo a Varadero, de forma ininterrumpida, para evitar afectaciones a la producción.

El periodista Bernardo Espinosa, con detalles de una operación, que expertos califican de proeza tecnológica, sin precedentes en la industria petrolera cubana y realizada, en condiciones meteorológicas adversas.

Foto tomada del diario Granma.