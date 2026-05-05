Proeza tecnológica en la industria petrolera cubana

Tomada del diario Granma.

Brigadas de la Unión Cuba Petróleo, asumieron con equipos y especialistas propios, el reemplazo de equipos de bombeo electro sumergibles, en dos de los pozos, mayores productores de crudo y gas en Cuba.

Los trabajos se acomenten en un yacimiento próximo a Varadero, de forma ininterrumpida, para evitar afectaciones a la producción.

El periodista Bernardo Espinosa, con detalles de una operación, que expertos califican de proeza tecnológica, sin precedentes en la industria petrolera cubana y realizada, en condiciones meteorológicas adversas.

Foto tomada del diario Granma.

Tomada del periódico Sierra Maestra.

La Mejorana, hecho trascendental en la historia de Cuba

  • Sin comentarios
El 5 de mayo de 1895 ocurrió uno de los hechos trascendentales de la Guerra, el encuentro de Antonio Maceo, Máximo Gómez y José Martí en el oriental ingenio La Mejorana, para acordar estrategias de lucha.
Redacción Caribe
Leer más
Tomada de ACN.

Agradece ministra de Justicia solidaridad con Cuba

  • Sin comentarios
Rosabel Gamón Verde participó en un intercambio entre representantes del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos y homólogos cubanos.
Redacción Caribe
Leer más
Tomada del perfil en X del presidente de Cuba.

Felicita presidente de Cuba a nueva líder del partido mexicano Morena

  • Sin comentarios
A través de la red digital X, el mandatario agradeció también las expresiones de solidaridad y respaldo a Cuba, durante su discurso en el Octavo Congreso Nacional Extraordinario.
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
22:00 EL MUNDO AHORA
22:30 EL TIEMPO EN EL CARIBE
22:45 ACTUALIDAD INFORMATIVA
● EN VIVO
23:00 NOTICIERO CULTURAL
23:30 RESUMEN 24

Más vistos

Dialoga Díaz-Canel con 80 trabajadores y resalta su papel frente al bloqueo

Denuncia Díaz-Canel escalada peligrosa de amenazas militares de EE. UU.

Accidente de ómnibus en la Autopista Nacional deja 48 heridos, sin fallecidos

Amplia participación popular en desfiles por el Primero de Mayo en Cuba