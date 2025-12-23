Instituto de Neurología y Neurocirugía abre consulta para pacientes con secuelas del chikungunya

Desde este lunes, el Instituto de Neurología y Neurocirugía abrió una consulta especializada, para atender a pacientes que padecen secuelas posteriores a la enfermedad por el virus del Chikungunya.

El servicio estará dirigido, fundamentalmente, al manejo del dolor neuropático y las afecciones articulares. Durante la evaluación, y según criterio clínico, los pacientes podrán acceder a estudios diagnósticos como tomografías y ultrasonidos. Asimismo, se diseñarán programas de fisioterapia personalizados para promover la pronta reincorporación de los convalecientes a sus actividades cotidianas.