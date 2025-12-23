Instituto de Neurología y Neurocirugía abre consulta para pacientes con secuelas del chikungunya

Desde este lunes, el Instituto de Neurología y Neurocirugía abrió una consulta especializada, para atender a pacientes que padecen secuelas posteriores a la enfermedad por el virus del Chikungunya.

El servicio estará dirigido, fundamentalmente, al manejo del dolor neuropático y las afecciones articulares. Durante la evaluación, y según criterio clínico, los pacientes podrán acceder a estudios diagnósticos como tomografías y ultrasonidos. Asimismo, se diseñarán programas de fisioterapia personalizados para promover la pronta reincorporación de los convalecientes a sus actividades cotidianas.

 

Presidió Díaz-Canel el acto nacional por el Día del Educador en Cuba

  • Sin comentarios
Presidió Díaz-Canel el acto nacional por el Día del Educador en Cuba
Redacción Caribe
Leer más

Cuba bajo asedio

  • Sin comentarios
Cuba bajo asedio
Redacción Caribe
Leer más

Sostuvo Marrero Cruz encuentro con los gobernadores de todas las provincias y el intendente de la Isla de la Juventud

  • Sin comentarios
Sostuvo Marrero Cruz encuentro con los gobernadores de todas las provincias y el intendente de la Isla de la Juventud
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
20:00 Ntv EmisiÓn Estelar
20:45 Recorriendo La VÍa
21:00 Noveno Inning
● EN VIVO
21:30 Revolucionaria
22:00 Documental "ejÉrcito De Libertadores"

Más vistos
gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Garantiza MINCIN protección de recursos y atención a la población ante proximidad de Melissa

Frutos del olivo: historias de resistencia palestina en Cuba