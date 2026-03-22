Gobierno y Sistema Hidráulico implementan estrategias ante crisis de agua

La Habana es de las provincias con mayores afectaciones en el abasto de agua a la población y a la economía. Especialistas señalan que el problema es consecuencia directa del bloqueo energético y de la escalada de agresiones, impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a Cuba.

La dirección del país y el Sistema Hidráulico, de conjunto con autoridades del Partido y el Gobierno en la capital, implementan estrategias para enfrentar el déficit en el servicio, cuya incidencia abarca a la mayor parte de la ciudad.

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Foto de Portada : Cubahora