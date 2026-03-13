Funcionarios cubanos han sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de los EE. UU., informó Díaz-Canel

Por Alina Perera Robbio

Fotos: Estudios Revolución

En correspondencia con la consistente política que ha defendido la Revolución Cubana en su historia, dirigidos por el general de ejército Raúl Castro Ruz como líder de la Revolución, y por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez -y en acción colegiada con las máximas estructuras del Partido, del Estado, y del Gobierno-, funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos.

Así lo informó el presidente Díaz-Canel Bermúdez desde la sede del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y ante miembros del Buró Político, del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista, y del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.

El mandatario afirmó que, «en estos momentos de extrema tensión, también han surgido esas posibilidades» de crear espacios de entendimiento.

El dignatario enunció que «estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones. Hay factores internacionales, dijo, que han facilitado estos intercambios».

«El propósito de estas conversaciones –añadió el Jefe de Estado- es, en primer lugar, identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución».

Como parte del propósito, según explicó, está también «determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países. Y además de eso, identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones».

"Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo", aseguró el jefe de Estado.
«Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo», aseguró el jefe de Estado.

También se incluye entre los objetivos –razonó el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba-, trabajar por la seguridad y la paz de la región de América Latina y el Caribe.

En su intervención, Díaz-Canel subrayó: «Hay que recordar que no ha sido ni es práctica del liderazgo de la Revolución cubana, responder a las campañas especulativas sobre este tipo de tema.

Se trata de un tema que se desarrolla como parte de un proceso muy sensible, que se conduce con seriedad y responsabilidad, porque afecta los vínculos bilaterales entre las dos naciones y demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar solución y crear espacios de entendimiento, que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación».

Seguidamente, el jefe de Estado dijo que «en los intercambios que se han sostenido, la parte cubana ha expresado la voluntad de llevar a cabo este proceso, sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía, y a la autodeterminación de nuestros gobiernos».

«Y esto se ha planteado tomando en cuenta un sentido de reciprocidad y de apego al Derecho Internacional», aseveró el dignatario en una jornada que también estuvo encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández; por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz; por el secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda; así como por el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa –todos, miembros del Buró Político.

En otro momento de sus palabras, Diaz-Canel reflexionó que siempre que hemos tenido momentos tensos, como este de confrontación con el gobierno de los Estados Unidos, han aparecido personas, instituciones, que han facilitado que se construyan determinados canales que nos permitan dialogar.

El mandatario afirmó que, «en estos momentos de extrema tensión, también han surgido esas posibilidades» de crear espacios de entendimiento.

Cuba se mantiene en la búsqueda de alternativas para garantizar la vitalidad del país, afirma Díaz-Canel

  • Sin comentarios
Los temas de mayor impacto en la compleja coyuntura nacional e internacional, con énfasis en aquellos que inciden directamente en la realidad del país, centraron la atención del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante su más reciente comparecencia ante los medios de comunicación, este viernes. 
Redacción Caribe
Leer más

José Antonio Echeverría, el líder, la semilla

  • Sin comentarios
José Antonio Echeverría cayó abatido; allí, un sitio por donde, quizás, muchas veces anduvo feliz y risueño. Aquel día, tal vez, llevaba en un bolsillo el carné de la FEU; en la mente, casi seguro, el discurso que no pudo terminar, y en su sangre la convicción de que su  muerte no sería en vano.
María Caridad Esquivel
Leer más

Bastión Estudiantil fortalece preparación en unidad militar

  • Sin comentarios
Realizan actividad educativa y formativa que busca acercar a los estudiantes a la vida militar y reforzar su sentido de responsabilidad.
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
12:00 MESA REDONDA
13:00 NTV DEL MEDIODÍA
14:00 LA EPOPEYA DE ANGOLA
● EN VIVO
14:30 HACEMOS CUBA
15:00 REVISTA EN TIEMPO REAL.

Más vistos

Funcionarios cubanos han sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de los EE. UU., informó Díaz-Canel

Presidente de Cuba abordará temas de la agenda nacional e internacional

La lucha de las mujeres continúa

Cuba se mantiene en la búsqueda de alternativas para garantizar la vitalidad del país, afirma Díaz-Canel