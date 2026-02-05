Ferrocarriles de Cuba rehabilita locomotoras chinas para carga y pasajeros

La Unión de Ferrocarriles de Cuba ejecuta un programa gubernamental para la progresiva recuperación técnica de locomotoras de gran porte, adquiridas hace dos décadas en la República Popular China.

Esos equipos tractivos aseguran la programación de trenes nacionales de pasajeros y los tráficos de cargas. Responden así a demandas de la economía, principalmente combustibles, alimentos de la canasta básica y materiales de la construcción. El periodista Bernardo Espinosa, con detalles de la estrategia implementada para rehabilitar esos medios.

Detalles

