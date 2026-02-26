Fernández de Cossío: “Cuba tiene el deber y la responsabilidad de proteger sus aguas territoriales”

El gobierno cubano denunció formalmente un intento de infiltración con fines terroristas perpetrado por diez individuos que ingresaron a territorio nacional a bordo de una embarcación con matrícula del estado de Florida, Estados Unidos. Así lo informó en declaraciones a la prensa, este jueves, el viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Carlos Fernández de Cossío.

“Desde el primer momento, y habiéndose detectado que el medio naval procedía del territorio de Estados Unidos, las autoridades cubanas han mantenido comunicación sobre este intento terrorista con sus contrapartes estadounidenses, incluyendo el Departamento de Estado y el Servicio de Guardacostas”, afirmó el funcionario.

El viceministro también informó que se ha iniciado un proceso investigativo para esclarecer los hechos con todo rigor y que el gobierno cubano tiene disposición a intercambiar con el estadounidense sobre este suceso.

“Entre otros requerimientos, solicitaremos información sobre los implicados, el medio utilizado y otros detalles, a las autoridades estadounidenses mediante los mecanismos vigentes entre los dos países”, añadió, destacando que “las autoridades del gobierno estadounidense han mostrado disposición a cooperar en el esclarecimiento de estos lamentables hechos”.

En relación con la identidad de los involucrados, Fernández de Cossío ofreció una lista precisa: Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gomez, Amijail Sanchez Gonzalez, Roberto Alvarez Avila y Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Hector Duani Cruz Correa, estos últimos 4 fallecidos.

“En una información inicial se mencionó, por error de apreciación en la identificación, a Rolando Roberto Ascorra Consuegra, quien no forma parte del grupo, si bien es una persona conocida por su trayectoria vinculada a acciones e intenciones violentas contra Cuba”, dijo.

En cuanto al material ocupado, el diplomático detalló, entre ellos, fusiles de asalto, fusiles de francotirador, pistolas, cocteles Molotov, múltiples equipos de asalto que incluyen equipos de visión nocturna, chalecos antibalas, bayonetas de asalto, ropa de camuflaje, municiones de diverso calibre, alimentación para uso en combate, medios de comunicación y un grupo importante de monogramas de organizaciones contrarrevolucionarias de corte terrorista.

“Esta información sigue siendo preliminar. Se brindarán más detalles en los próximos días”, adelantó Fernández de Cossío.

Al contextualizar el incidente subrayó que “este no es un acto aislado”, recordando que “Cuba ha sido víctima de agresiones y de incontables actos terroristas desde hace más de 60 años. En su mayoría organizados, financiados y ejecutados desde territorio de los Estados Unidos”.

“En los últimos años las autoridades cubanas han denunciado el incremento de los planes y las acciones violentas y terroristas contra Cuba, y el sentimiento de impunidad que prevalece en los organizadores y ejecutores ante la inacción frente a ellos”, precisó. En ese sentido, recordó que Cuba ha compartido regularmente con el gobierno de Estados Unidos información sobre personas dedicadas a promover, financiar y organizar actos violentos y terroristas contra la isla.

“Esta información incluye la lista nacional de personas y entidades que han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas, a partir de vinculación con actos de terrorismo. Ella se elabora en conformidad con la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, las normas y principios del derecho internacional y el ordenamiento jurídico nacional”, explicó.

En un señalamiento relevante, Fernández de Cossío indicó que “dos de los perpetradores, Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, están incluidos en dicha Lista que fue compartida con Estados Unidos en 2023 y 2025, y gozaban de impunidad dentro del territorio estadounidense”. Añadió que “el gobierno cubano aún espera respuestas a las solicitudes de información sobre ellos y el resto de los individuos y organizaciones incluidos en la Lista emitida”.

Finalmente, el viceministro reiteró que “los grupos anticubanos que operan en Estados Unidos acuden al terrorismo como expresión de su odio contra Cuba y la impunidad que creen disfrutar. Cuba ratifica su compromiso absoluto y categórico contra todos los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones.

“Nuestro país mantiene un desempeño ejemplar en el enfrentamiento al terrorismo, y ha cumplido, y continuará honrando, los compromisos que ha asumido en esa materia. Cuba es parte de los 19 convenios internacionales relativos al terrorismo, conforme a lo cual ha puesto en vigor medidas legales e institucionales encaminadas al enfrentamiento efectivo a ese flagelo. Cuba tiene el deber y la responsabilidad de proteger sus aguas territoriales. Nuestro desempeño es congruente con el derecho internacional que asiste a todos los países, incluido el propio Estados Unidos. Es, además, parte de la defensa nacional del Estado cubano como pilar indispensable para la protección de nuestra soberanía, la vida, la seguridad y el bienestar de los cubanos”.

