Defensa Civil coordina limpieza y apoyo tras penetraciones del mar

Las brigadas de Saneamiento y especialistas y funcionarios de Salud Pública han compartido las acciones de limpieza de sótanos y cisternas contaminadas en el municipio de Plaza de la Revolución. Casi 30 sótanos y más de una veintena de cisternas en esta situación.

El presidente del Consejo de Defensa de esa demarcación, Roilán Rodríguez Barbán, dijo que el nivel del agua ha bajado, la empresa elécrica trabajaba en la restitución de un poste caído, se evacuaron 7 personas y más de 500 se autoevacuaron.

Detalles


Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores

  • Sin comentarios
Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores
Redacción Caribe
Leer más

Autoridades refuerzan protección ante penetraciones del mar en La Habana

  • Sin comentarios
Autoridades refuerzan protección ante penetraciones del mar en La Habana
Redacción Caribe
Leer más

Cuba avanza en proyectos de baterías para acumulación de energía

  • Sin comentarios
Cuba avanza en proyectos de baterías para acumulación de energía
Bernardo Espinosa
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
20:45 Serie "geografÍa 26-7"
21:00 Documental "luces Y Duendes"
22:00 El Mundo En Siete DÍas
● EN VIVO
22:30 Caribe Noticias
22:45 Cuadrando La Caja

Más vistos

Publica Gaceta Oficial modificaciones a norma contable y beneficio tributario para operaciones en moneda extranjera

gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Viceministra de Finanzas y Precios ofrece detalles sobre exención arancelaria a la importación