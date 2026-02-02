Defensa Civil coordina limpieza y apoyo tras penetraciones del mar

Las brigadas de Saneamiento y especialistas y funcionarios de Salud Pública han compartido las acciones de limpieza de sótanos y cisternas contaminadas en el municipio de Plaza de la Revolución. Casi 30 sótanos y más de una veintena de cisternas en esta situación.
El presidente del Consejo de Defensa de esa demarcación, Roilán Rodríguez Barbán, dijo que el nivel del agua ha bajado, la empresa elécrica trabajaba en la restitución de un poste caído, se evacuaron 7 personas y más de 500 se autoevacuaron.
Detalles