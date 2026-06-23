Decretan duelo oficial tras fallecimiento de Ramiro Valdés Menéndez

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República, hago saber: Que en virtud de lo dispuesto en los artículos 125 de la Constitución de la República de Cuba y el 24, inciso x) de la Ley 136 “Del Presidente y el Vicepresidente de la República de Cuba”, de 28 de octubre de 2020, he considerado lo siguiente:

Por cuanto, con profundo dolor la dirección del Partido, del Estado y el Gobierno comunican a nuestro pueblo que en horas de la mañana de este domingo 21 de junio, falleció el histórico comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, héroe de la República de Cuba y del Trabajo, quien atesora una brillante y extraordinaria hoja de servicios a la patria.

Los detalles en el siguiente vídeo 👇

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