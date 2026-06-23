Decretan duelo oficial tras fallecimiento de Ramiro Valdés Menéndez

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República, hago saber: Que en virtud de lo dispuesto en los artículos 125 de la Constitución de la República de Cuba y el 24, inciso x) de la Ley 136 “Del Presidente y el Vicepresidente de la República de Cuba”, de 28 de octubre de 2020, he considerado lo siguiente:

Por cuanto, con profundo dolor la dirección del Partido, del Estado y el Gobierno comunican a nuestro pueblo que en horas de la mañana de este domingo 21 de junio, falleció el histórico comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, héroe de la República de Cuba y del Trabajo, quien atesora una brillante y extraordinaria hoja de servicios a la patria.

La partida física del Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, duele profundamente, como la de un padre. Así lo quise y respeté siempre. Así recordaré su apoyo y consejos, su discreta colaboración y ejemplar consagración al servicio de la Patria. 1/3 pic.twitter.com/ugQBiaJkfY — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 21, 2026

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