Desicivo aporte de Cuba a liberación de África austral

El 23 de marzo de 1988, se libró en Cuito Cuanavale, la acción que selló La Batalla y cambió el curso de la historia.

En este desenlace, estuvo el pensamiento estratégico del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Los invasores del apartheid salieron de una vez y por todas de Angola y vio la luz la perspectiva que hoy define el mapa político del África Austral.

El periodista Milton Díaz Canter nos aproxima a cruciales momentos que tuvieron lugar en mes de marzo en Angola, entre 1976 y 1988.



Foto tomada de Cubadebate