Cuba y China refuerzan lazos durante visita de canciller Bruno Rodríguez

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, inició este miércoles una visita de trabajo a la República Popular China, tras concluir una misión oficial en Vietnam como enviado especial del Partido y el Gobierno del archipiélago.

Según informó Rodríguez Parrilla en la red social X, durante su estancia en Beijing sostuvo un encuentro con el director de la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

En la reunión, el canciller reconoció el trabajo y los esfuerzos realizados por esa entidad en beneficio de Cuba.

En Vivo

Cartelera de hoy
16:30 Caribe Noticias
17:00 Enlace Nacional.
17:30 Documental "influencia Francesa En Santiago De Cuba"
● EN VIVO
18:00 Nuestra Gente
18:15 Recorriendo La VÍa

